Formiche.net - L’accordo sugli extra profitti delle banche ha evitato danni strutturali alle imprese. L’analisi di Ferretti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche quest’anno, la questione della tassazione degliè stata probabilmente risolta con un equilibrato accordo di compromesso tra governo e Associazione bancaria italiana. Non più una tassazione degli ingenti utili realizzati negli ultimi anni din relazione alla politica dei tassi voluta dalla Bce, ma una temporanea rinuncia da parte degli istituti ad utilizzare nel prossimo biennio alcune deduzioni fiscali previste. Il tutto per garantire al governo maggiori flussi di cassa da utilizzare nella manovra. Ovviamente, alcune aree politiche sono insorte gridando alla tassazione farsa, all’inganno elettorale e hanno minacciato battaglia in parlamento per ripristinare una qualche forma di vera tassazione a cariconostre