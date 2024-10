Panorama.it - L’aborto è un problema anche per la campagna della Harris

(Di lunedì 28 ottobre 2024)continua a tenere banco nellaelettorale americana. Kamalaha dichiarato di essere contraria a “esenzioni religiose” per quanto concerne l’interruzione di gravidanza. Esplicitamente interpellata sul tema, la candidata dem ha replicato: “Non credo che dovremmo fare concessioni quando parliamolibertà fondamentale di prendere decisioni sul proprio corpo”. A ben vedere, non si tratta di una posizione nuova per la. Nel 2019, da senatrice, sostenne il Do No Harm Act: un disegno di legge che puntava a ridurre le esenzioni religiose in materia di aborto.