La Maratonina degli 800 parla ancora africano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dominionell’edizione numero 25 dellaCittà di Arezzo. In campo maschile successo per distacco del keniano Alex Kenduiywo, in campo femminile trionfo per la burundese Micheline Niyomahoro. Nota statistica: africani i primi dieci uomini. Percorso rinnovato nell’occasione, disegnato sulle strade del centro cittadino, e una splendida giornata di sole ad illuminare l’edizione che segnava le nozze d’argento della manifestazione podistica internazionale. Partenza in via Crispi e arrivo in via Roma, ma tre giri uno diverso dall’altro, con l’ultimo più lungo.