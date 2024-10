La manovra non piace nemmeno alla maggioranza: Lega e FI chiedono modifiche su Bitcoin, canone, web tax, sugar tax e pensioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) La norma sulla tassazione delle plusvalenze da criptovalute, indigesta alla Lega fin dal primo giorno. Così come il ritorno del canone Rai a 90 euro, con il venir meno dello “sconto” ampiamente rivendicato da Matteo Salvini lo scorso anno. Le pensioni minime aumentate di soli 3 euro al mese, che tormentano Forza Italia insieme alla web tax che invece dei “giganti del web” colpirà pmi e giornali online e alla sugar tax destinata, senza modifiche, a entrare in vigore nel 2025 dopo anni di rinvii. Per non parlare del taglio delle tasse al “ceto medio” attraverso una riduzione dell‘aliquota Irpef del 35%. La manovra arrivata in Parlamento solo mercoledì scorso (qui lo speciale) sembra non piacere nemmeno alla maggioranza. Che già auspica una lunga serie di modifiche al testo firmato dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti. Ilfattoquotidiano.it - La manovra non piace nemmeno alla maggioranza: Lega e FI chiedono modifiche su Bitcoin, canone, web tax, sugar tax e pensioni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La norma sulla tassazione delle plusvalenze da criptovalute, indigestafin dal primo giorno. Così come il ritorno delRai a 90 euro, con il venir meno dello “sconto” ampiamente rivendicato da Matteo Salvini lo scorso anno. Leminime aumentate di soli 3 euro al mese, che tormentano Forza Italia insiemeweb tax che invece dei “giganti del web” colpirà pmi e giornali online etax destinata, senza, a entrare in vigore nel 2025 dopo anni di rinvii. Per non parlare del taglio delle tasse al “ceto medio” attraverso una riduzione dell‘aliquota Irpef del 35%. Laarrivata in Parlamento solo mercoledì scorso (qui lo speciale) sembra nonre. Che già auspica una lunga serie dial testo firmato dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti.

