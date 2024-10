La “Crocifissione bianca” di Chagall inaugura Museo del Corso a Roma

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ott. (askanews) – Sarà l’opera preferita di Papa Francesco, la “” di Marc, are l’apertura deldel– Polo Museale, il nuovo spazio espositivo capitolino promosso da Fondazione, che comprende i due edifici storici di Palazzo Sciarra e Palazzo Cipolla, entrambi affacciati su Via del, fra Piazza Venezia e Largo Chigi. Il dipinto di– un olio su tela del 1938 attualmente presso l’Art Institute di Chicago, –il ciclo di esposizioni dedicato agli artisti del Novecento tra cui Picasso, atteso per il 2025. Il nuovo Polo aprirà gratuitamente al pubblico le sale della Collezione permanente di Fondazionee l’Archivio storico, entrambi all’interno di Palazzo Sciarra.