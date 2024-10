La cantante inglese ha visto tra il pubblico del suo concerto la collega ed è corsa a salutarla: «Una delle mie persone preferite in assoluto» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante il suo concerto al The Colosseum At Caesars Palace di Las Vegas, Adele ha vissuto uno dei momenti più toccanti della sua carriera. Mentre camminava tra il pubblico, la cantante britannica ha notato una presenza speciale: Céline Dion. Con una reazione che ha commosso tutti i presenti, Adele si è lasciata andare alla propria emozione, culminata in un abbraccio sincero e pieno di ammirazione per l’artista canadese. La spontaneità del gesto e l’affetto evidente tra le due icone hanno creato un’atmosfera unica, lasciando il pubblico senza fiato. «Una delle mie persone preferite in assoluto», ha dichiarato Adele dal palco, incorniciando questo momento memorabile. Iodonna.it - La cantante inglese ha visto tra il pubblico del suo concerto la collega ed è corsa a salutarla: «Una delle mie persone preferite in assoluto» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante il suoal The Colosseum At Caesars Palace di Las Vegas, Adele ha vissuto uno dei momenti più toccanti della sua carriera. Mentre camminava tra il, labritannica ha notato una presenza speciale: Céline Dion. Con una reazione che ha commosso tutti i presenti, Adele si è lasciata andare alla propria emozione, culminata in un abbraccio sincero e pieno di ammirazione per l’artista canadese. La spontaneità del gesto e l’affetto evidente tra le due icone hanno creato un’atmosfera unica, lasciando ilsenza fiato. «Unamiein», ha dichiarato Adele dal palco, incorniciando questo momento memorabile.

La cantante inglese ha visto tra il pubblico del suo concerto la collega ed è corsa a salutarla: «Una delle mie persone preferite in assoluto»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24, scatta il bacio tra i due allievi. E no, non si tratta di Rebecca e di uno sconosciuto spasimante. Avete presente la storia del bigliettino? La ballerina, che ha già avuto esperienze in tv come Viva Rai 2 e Sanremo 2024, ha cercato di ... (Caffeinamagazine.it)

Uno dei volti più discussi della 24esima edizione di Amici è senza dubbio trigNO, giovane cantante dal look che ricorda molto il personaggio di Damon Salvatore di The Vampire Diaries. Il suo stile e la sua cura per l’immagine non passano ... (Tuttivip.it)

Il caso della scomparsa di Greta Spreafico, la cantante rock originaria di Erba, continua a destare grande attenzione, soprattutto dopo le nuove dichiarazioni di Andrea Tosi, l'ultimo a vedere ... (msn.com)

Ora è in corso un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. Il responsabile della Sistema di Assistenza medica di Emergenza (SAME ... (fanpage.it)

Il cantante inglese ha avuto un figlio nel 2017 con la popstar britannica Cheryl Cole, ex del gruppo Girls Aloud. (notizie.virgilio.it)