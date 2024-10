Inter-news.it - Inzaghi: «Commessi errori in Inter-Juventus. Quattro gol su quattro tiri subiti»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è tornato a parlare di, partita spettacolare dal punto di vista dei gol (8), meno dal punto di vista della gestione della palla e delle occasioni. Il tecnico nerazzurro a Rai Radio 1 è molto autocritico riguardo gli. TANTI– Simonesi complimenta con la squadra per quanto di buono visto in, ma poi si sofferma soprattutto sugli: «Ci lamentiamo quando le partite non creano emozioni, questa lo è stata. Ma c’è stato anche qualche errore. Però i ragazzi hanno fatto anche una grande gara perché non è semplice segnaregol in una partita, a una squadra come la. Purtroppo abbiamo commesso degliin fase difensiva perché puoi concederealla, però non puoi prenderegol.