Il futuro della formazione nel mondo dell’agricoltura

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Per sostenere la sfida dell’innovazione in agricoltura è indispensabile investire innel quadro di una strategia organica e di lungo termine”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato la recente partecipazione di CAI Agromec al foro sulmeccanizzazione agricola, tenutosi nei giorni scorsi presso il MinisteroSovranità Alimentare e delle Foreste per iniziativa di Federacma (Federazione italiana delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine). Nell’occasione, il vice presidente di CAI Agromec, Gianluca Ravizza, aveva ricordato come, nel comparto agromeccanico: “Tante aziende potenzialmente interessate a investire faticano a reperire personale specializzato che sia in grado di utilizzare al meglio le nuove macchine”.