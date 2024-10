Elezioni regionali Liguria, vince Bucci: chi è il nuovo governatore (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo uno scrutinio al fotofinish Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria con una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del campo largo Andrea Orlando. Genovese, 65 anni da compiere giovedì prossimo, Bucci conferma il centrodestra alla guida della regione, arrivata alle urne in anticipo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo uno scrutinio al fotofinish Marcoè ilpresidente della Regionecon una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del campo largo Andrea Orlando. Genovese, 65 anni da compiere giovedì prossimo,conferma il centrodestra alla guida della regione, arrivata alle urne in anticipo

Elezioni regionali Liguria, vince Bucci: chi è il nuovo governatore

