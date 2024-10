Dragon Ball: Sparking Zero, come sbloccare Super Garlic Jr.: guida completa e strategie (Di lunedì 28 ottobre 2024) Scopri come sbloccare Super Garlic Jr. in Dragon Ball: Sparking Zero con due semplici metodi per dominare Goku e Piccolo. In Dragon Ball: Sparking Zero, Super Garlic Jr. emerge carico di rabbia contro Kami, desideroso di vendetta per la prigionia subita dal padre. Dopo aver sbloccato il personaggio, i giocatori possono canalizzare questa furia per sfidare e Superare guerrieri come Goku e Piccolo. Ma chi è Garlic Jr.? Introdotto per la prima volta nel film Dragon Ball Z: La Vendetta Divina e successivamente nella serie animata Dragon Ball Z, è il figlio del demone Garlic, nonché l’unico villain a realizzare il sogno dell’immortalità , ottenuta grazie al potere delle sette Sfere del Drago. Dragon Ball: Sparking Zero, due Metodi per sbloccare Super Garlic Jr. Per ottenere Super Garlic Jr. ci sono due modalità : completare 10 combattimenti con Piccolo oppure acquistarlo nel Negozio. Esports247.it - Dragon Ball: Sparking Zero, come sbloccare Super Garlic Jr.: guida completa e strategie Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ScopriJr. incon due semplici metodi per dominare Goku e Piccolo. InJr. emerge carico di rabbia contro Kami, desideroso di vendetta per la prigionia subita dal padre. Dopo aver sbloccato il personaggio, i giocatori possono canalizzare questa furia per sfidare eare guerrieriGoku e Piccolo. Ma chi èJr.? Introdotto per la prima volta nel filmZ: La Vendetta Divina e successivamente nella serie animataZ, è il figlio del demone, nonché l’unico villain a realizzare il sogno dell’immortalità , ottenuta grazie al potere delle sette Sfere del Drago., due Metodi perJr. Per ottenereJr. ci sono due modalità :re 10 combattimenti con Piccolo oppure acquistarlo nel Negozio.

