Dossieraggio cittadini russi spiati e nuovi indagati L’esperto | Abbiamo avvertito tutti nessuno ha fatto nulla

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Prosegue l’inchiesta della Procura di Milano contro la banda di hacker: sono emersidettagli sugli obiettivi del gruppo. “ha. Ci sono i dati di 28 milioni italiani esposti sul web. La situazione è la più grave a livello internazionale”. Inchiesta: “ha” (CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare è Alessandro Orlowski, esperto di cybersicurezza, co-fondatore di Wom – Wateronmars, intervenuto in esclusiva per Notizie.com sul caso della banda di hacker scoperta dalla Procura di Milano che avrebbe effettuato spiaggio esu personalità politiche e dell’imprenditoria, rivendendo poi le informazioni raccolte. I pm proprio in queste ore stanno procedendo consequestri ed approfondimenti.