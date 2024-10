Crollo sulla SS73, Scelgo Arezzo: “Giuste le preoccupazioni dei residenti di Molin Novo Pieve a Ranco" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – Crollo sulla SS73, Scelgo Arezzo: “Giuste le preoccupazioni dei residenti di Molin Novo Pieve a Ranco" Ieri mattina i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Valentina Sileno e Marco Donati si sono recati a Molin Novo e Pieve a Ranco per ascoltare i cittadini preoccupati per i disagi provocati da un Crollo di una vecchia abitazione lungo la SS73. "Nei prossimi giorni - hanno spiegato i consiglieri comunali Sileno e Donati - torneremo ad incontrare i residenti e presenteremo un’interrogazione durante il prossimo consiglio comunale. I timori dei residenti sono legittimi e comprensibili, la situazione deve essere sanata il più preso possibile". Lanazione.it - Crollo sulla SS73, Scelgo Arezzo: “Giuste le preoccupazioni dei residenti di Molin Novo Pieve a Ranco" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 –: “ledeidi" Ieri mattina i consiglieri comunali diValentina Sileno e Marco Donati si sono recati aper ascoltare i cittadini preoccupati per i disagi provocati da undi una vecchia abitazione lungo la. "Nei prossimi giorni - hanno spiegato i consiglieri comunali Sileno e Donati - torneremo ad incontrare ie presenteremo un’interrogazione durante il prossimo consiglio comunale. I timori deisono legittimi e comprensibili, la situazione deve essere sanata il più preso possibile".

