Crisi della moda, gli aiuti: il Decreto ora è attuativo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prato, 28 ottobre 2024 – L’atteso Decreto legge sulle misure speciali per le aziende tessili sotto i 15 dipendenti annunciate dal Governo è stato finalmente varato e bollinato dalla Ragioneria di Stato che a riscontrato la corretta quantificazione dell’onere recato dal provvedimento e l’idoneità della relativa copertura finanziaria. L’atto unico è del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di quello dell’Università e Ricerca e di quello dell’Economia e delle Finanze. In particolare, l’articolo che interessa il distretto tessile pratese è il numero 2 sotto il titolo ’Interventi urgenti per fronteggiare la Crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda’. Lanazione.it - Crisi della moda, gli aiuti: il Decreto ora è attuativo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prato, 28 ottobre 2024 – L’attesolegge sulle misure speciali per le aziende tessili sotto i 15 dipendenti annunciate dal Governo è stato finalmente varato e bollinato dalla Ragioneria di Stato che a riscontrato la corretta quantificazione dell’onere recato dal provvedimento e l’idoneitàrelativa copertura finanziaria. L’atto unico è del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di quello dell’Università e Ricerca e di quello dell’Economia e delle Finanze. In particolare, l’articolo che interessa il distretto tessile pratese è il numero 2 sotto il titolo ’Interventi urgenti per fronteggiare laoccupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore’.

