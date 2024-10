Quifinanza.it - Cosa fare quando il datore di lavoro non paga la retribuzione

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’articolo 36 della Costituzione italiana sancisce che il “lavoratore ha il diritto di ricevere unaproporzionata alla quantità e alla qualità del suoe in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La durata massima della giornata di, poi, viene stabilita dalla Legge e il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite nonché al riposo settimanale., dunque, se ildinonla? Quali sono gli obblighi di quest’ultimo e quali azioni il lavoratore può intraprendere in caso non riceva lo stipendio? Chese ildinonla? Il salario è il compenso per ilsvolto e viene stabilito mediante trattativa tra le due parti.