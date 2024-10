Controlli dei carabinieri nel Vco: 16 multe per guida in stato di ebbrezza (Di lunedì 28 ottobre 2024) Proseguono i Controlli dei carabinieri di Verbania.Nell’ultima settimana, i militari hanno controllato complessivamente 1.413 veicoli e 2.151 persone accertando 16 violazioni per guida in stato di ebrezza. Sette conducenti sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria poiché Novaratoday.it - Controlli dei carabinieri nel Vco: 16 multe per guida in stato di ebbrezza Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Proseguono ideidi Verbania.Nell’ultima settimana, i militari hanno controllato complessivamente 1.413 veicoli e 2.151 persone accertando 16 violazioni perindi ebrezza. Sette conducenti sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria poiché

Controlli dei carabinieri nel Vco: 16 multe per guida in stato di ebbrezza

