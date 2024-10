.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024-25, risultati e marcatori della 5^ giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In C1 perdono Pietralacroce e Chiaravalle, vince il Cerreto d’Esi. In C2/A continua a volare il Castelbellino, il Città di Ostra ne fa 6 alla Dinamis Falconara. Nel girone B, Real Fabriano batte l’Aurora Treia e resta in vetta, la Polisportiva Victoria vola con un super Joele Banchetti VALLESINA, 28 ottobre– Un fine settimana agrodolce per le nostre squadre dia 5Vallesina e dintorni nei campionati regionali diC1 e C2. Andiamo a scoprire quello che è successo tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre.C1 InC1, la quintaha visto la prima sconfitta stagionale del Pietralacroce, sconfitto per 3-0 dalla capolista Fermana, ora sola in testa alla classifica. I dorici scivolano al quinto posto. Perde anche il Chiaravalle, sconfitto per 0-2 dalla Sambendettese ora seconda.