Bergamonews.it - BGY Airport Granfondo 2025: aprono le iscrizioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La BGY, uno degli eventi ciclistici più attesi dell’anno, apre ufficialmente leper l’edizione. Gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo a partire da lunedì 28 ottobre possono registrarsi e iniziare a prepararsi per una giornata di sport, competizione e divertimento sulle strade di Bergamo. La 27ma edizione dellabergamasca, la terza con la denominazione BGY, come già annunciato, si terrà domenica 4 maggio, con partenza e arrivo, come sempre, nel centro della città di Bergamo, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza unica, che combina la passione per la bicicletta con il fascino del territorio bergamasco. Il percorso si snoderà tra le suggestive colline e le mitiche strade delle valli bergamasche, offrendo panorami mozzafiato e sfide per ciclisti di ogni livello.