As Roma, rottura insanabile con Juric: il ritorno di De Rossi e le altre ipotesi (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – La rottura tra Ivan Juric e i giocatori della Roma è considerata a questo punto insanabile. Dopo la rovinosa sconfitta con la Fiorentina, dopo le parole del capitanano Lorenzo Pellegrini e con le notizie riportate dagli spogliatoi dello stadio di Firenze il quadro è fin troppo chiaro anche agli occhi di Dan e As Roma, rottura insanabile con Juric: il ritorno di De Rossi e le altre ipotesi L'Identità. Lidentita.it - As Roma, rottura insanabile con Juric: il ritorno di De Rossi e le altre ipotesi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latra Ivane i giocatori dellaè considerata a questo punto. Dopo la rovinosa sconfitta con la Fiorentina, dopo le parole del capitanano Lorenzo Pellegrini e con le notizie riportate dagli spogliatoi dello stadio di Firenze il quadro è fin troppo chiaro anche agli occhi di Dan e Ascon: ildi Dee leL'Identità.

As Roma, rottura insanabile con Juric: il ritorno di De Rossi e le altre ipotesi

