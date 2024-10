Artemis III: la NASA rivede la lista dei possibili siti per il ritorno dell'Uomo sulla Luna (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da 13 si passa a 9 possibili siti per l'alLunaggio di Artemis III, tutti sempre nella regione del Polo Sud della Luna. La scelta definitiva dipenderà anche dalla data effettiva di lancio. Dday.it - Artemis III: la NASA rivede la lista dei possibili siti per il ritorno dell'Uomo sulla Luna Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da 13 si passa a 9per l'alggio diIII, tutti sempre nella regione del Polo Sud. La scelta definitiva dipenderà anche dalla data effettiva di lancio.

Artemis III: la NASA rivede la lista dei possibili siti per il ritorno dell'Uomo sulla Luna

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A causa di vari problemi tecnici rilevati dalla NASA è quasi impossibile rispettare la roadmap che prevede la missione Artemis II per settembre 2026. (msn.com)

In vista della prossima missione della NASA meglio conosciuta come Artemis III, stanno arrivando sempre più informazioni ma ora si parla degli astronauti e di ... (tecnoandroid.it)

Allo IAC di Milano, la maison di moda e Axiom Space hanno svelato, per la prima volta, il design delle tute che astronaute e astronauti indosseranno per camminare sulla superficie del satellite ... (wired.it)

La NASA potrebbe dover affrontare nuovi ostacoli per mantenere la data di lancio, prevista per settembre 2025 ma ancora non scelta, della missione Artemis II. Secondo un recente rapporto del Governmen ... (hdblog.it)

La missione Artemis III della NASA , prevista per la fine del 2026, segnerà un momento storico per l'esplorazione spaziale, non solo perché sarà il primo sbarco sulla Luna con equipaggio dal 1972 , ma ... (informazione.it)