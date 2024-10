Quotidiano.net - Apple rivoluziona il desktop con il nuovo iMac: potenza, intelligenza e design in un solo dispositivo

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico: ilcon chip M4 eIntelligence. Questo all-in-one ridefinisce gli standard dei computer, combinando prestazioni eccezionali,accattivante e funzionalità AI avanzate in un unicoultrasottile.senza compromessi Il cuore pulsante delè ilrio chip M4, che offre prestazioni fino a 1,7 volte superiori rispetto al modello precedente con M1 nelle attività quotidiane e fino a 2,1 volte più veloci nei flussi di lavoro impegnativi come l'editing fotografico e il gaming. La CPU vanta il core più veloce al mondo, mentre la GPU si basa sull'architettura grafica più evoluta mai creata daartificiale integrataIntelligence inaugura una nuova era per il Mac, portando l'personale sul personal computer.