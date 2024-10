Unlimitednews.it - Amplifon, al via nuova campagna di sensibilizzazione su cura dell’udito

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Una nonna che ascolta la voce del nipotino, una mamma che sente parlare suo figlio, un dialogo tra marito e moglie, due amiche che condividono le proprie passioni. Sono alcune delle emozioni che caratterizzano la quotidianità e che non si potrebbero vivere pienamente in caso di perdita. Proprio queste emozioni, vissute da persone reali, sono al centro delladisulla prevenzione e laavviata da oggi dain Italia e in Spagna attraverso la televisione e le piattaforme digitali (https://youtu.be/UnTestDellUditoSpeciale).Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi nel mondo circa 1,5 miliardi di persone convivono con una forma di perdita uditiva (o ipoacusia) e si prevede che il loro numero sia destinato a salire a 2,5 miliardi nel 2050.