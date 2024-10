Acceso scontro Zerbi e Pettinelli ad Amici: “Vessicchio tarocco”, la produzione invita i ragazzi a uscire (Di lunedì 28 ottobre 2024) Accesa discussione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 24. "Continua a fare il Vessicchio tarocco", ha detto il professore alla collega per via di un allenamento dato a tutti i cantanti della scuola. I ragazzi sono stati invitati a uscire dallo studio dalla produzione per via del confronto tra i due. Fanpage.it - Acceso scontro Zerbi e Pettinelli ad Amici: “Vessicchio tarocco”, la produzione invita i ragazzi a uscire Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Accesa discussione tra Annae Rudyad24. "Continua a fare il Vessicchio tarocco", ha detto il professore alla collega per via di un allenamento dato a tutti i cantanti della scuola. Isono statiti adallo studio dallaper via del confronto tra i due.

