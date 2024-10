Inter-news.it - Zielinski: «Il vero Zielinski ancora non si è visto! Mancato il quinto gol»

(Di domenica 27 ottobre 2024)parla al termine di Inter-Juventus, big match della nona giornata di Serie A andato in scena a San Siro alle ore 18 e finito in parità, con ben otto gol in totale. Ecco cosa ha detto a DAZN RAMMARICATO – Piotrparla così dopo Inter-Juventus: «Sicuramente è stata una buonissima partita, poi in alcuni episodi dovevamo essere più concentrati e aggressivi per non far ripartire la Juventus in contropiede. Ci hanno fatto gol e alla fine abbiamo pareggiato una partita che sembrava vinta. Cosa è? Ilgol. Abbiamo creato occasioni e situazioni per chiuderla, ma nonostante questo eravamo sul 4-2 e dovevamo portare a casa la vittoria. Ilnon si è, sono soddisfatto della partita ma rammaricato per non aver raggiunto la vittoria. Lautaro Martinez? Andata così, anche stamattina abbiamo provato a calciare i rigori.