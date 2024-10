Lanazione.it - Via Coppino paralizzata, ogni mattina un ingorgo e gli studenti fanno tardi. “Col bus serve mezz’ora”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Versilia, 27 ottobre 2024 –, quando sorge il sole, un operaio sa che dovrà uscire di casa prima che faccia buio per evitare di rimanere bloccato nel traffico., quando sorge il sole, uno studente sa che salirà sull’autobus al terminal di piazza d’Azeglio a una determinata ora, ma non sa quando arriverà a scuola. Verosimilmente, dopo le 8, a campanella già suonata. È ripartito l’anno scolastico e, puntali, tornano sotto i riflettori i disagi legati al traffico che ingolfa la Darsena. Un problema inevitabile, stante la situazione: cinque scuole e un polo industriale sono stipati in un quartiere di quattro strade. Se si pensa che quasi tutti –, professori, operai – entrano a lavoro nella medesima fascia oraria, si capisce come mai vias’ingolfi a tal punto da non permettere ai ragazzi di arrivare in orario a scuola.