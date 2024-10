Lanazione.it - "Task force e più agenti in servizio". Le richieste di Chiassai al prefetto

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Maria Rosa Di Termine MONTEVARCHI Controlli straordinari del territorio e potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine in Valdarno. Sono le necessità dell’intero comprensorio, specie nei due centri più popolosi alle prese da alcune settimane con una recrudescenza di episodi di microcriminalità, in genere furti e danneggiamenti, che hanno creato un diffuso allarme sociale tra i cittadini. Bisogni diventati primari che sono stati argomentati punto per punto dal sindaco di Montevarchi SilviaMartini al nuovodi Arezzo Clemente Di Nuzzo durante l’incontro di venerdì scorso. Il faccia a faccia è stato preceduto da quello che la prima cittadina aveva avuto con il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, sempre incentrato sul tema della sicurezza.