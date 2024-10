Sempre al tuo Fianco 2 ci sarà? (Di domenica 27 ottobre 2024) Sempre al tuo Fianco ha perso la sua guerra battaglia dopo battaglia: partita da un non entusiasmante 15.6% di share, la serie è calata progressivamente fino al 13.2% registrando la media più bassa tra le novità seriali Rai di questo inizio di stagione. Eppure era uno dei prodotti di punta, l’unico con sei puntate invece che quattro: un flop che può dirsi sonoro e che rende irrealistica l’ipotesi di una seconda stagione. E infatti al momento tutto tace. Un’occasione sprecata, perchè la trama era interessante così come la messa in scena, con personaggi giusti e puntate dinamiche ed emotive. Inoltre, raccontare il lavoro della Protezione Civile poteva avere una funzione non soltanto di intrattenimento, ma anche divulgativa, che si sarebbe prestata con i vari casi di puntata ad un racconto romanzato del reale e a una serialità lunga nel tempo. Davidemaggio.it - Sempre al tuo Fianco 2 ci sarà? Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 27 ottobre 2024)al tuoha perso la sua guerra battaglia dopo battaglia: partita da un non entusiasmante 15.6% di share, la serie è calata progressivamente fino al 13.2% registrando la media più bassa tra le novità seriali Rai di questo inizio di stagione. Eppure era uno dei prodotti di punta, l’unico con sei puntate invece che quattro: un flop che può dirsi sonoro e che rende irrealistica l’ipotesi di una seconda stagione. E infatti al momento tutto tace. Un’occasione sprecata, perchè la trama era interessante così come la messa in scena, con personaggi giusti e puntate dinamiche ed emotive. Inoltre, raccontare il lavoro della Protezione Civile poteva avere una funzione non soltanto di intrattenimento, ma anche divulgativa, che si sarebbe prestata con i vari casi di puntata ad un racconto romanzato del reale e a una serialità lunga nel tempo.

