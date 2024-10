Bergamonews.it - Schianto tra auto sulla Cremasca: un morto, feriti due bambini

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cologno al Serio. Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (domenica 27 ottobre)– SP ex SS 591 – tra Cologno al Serio e Morengo. L’allarme è scattato intorno alle 13,30. Frammentarie le prime informazioni sullo: secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale di Bergamo si tratterebbe di uno scontro tra due. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, di cui non sono ancora note le generalità. Cinque i, di cui almeno uno in gravi condizioni trasportato in ospedale dall’elisoccorso. Tra i coinvolti anche un bambino di 7 anni e una bimba di 3, trasportati nel reparto di Pediatria degli Spedali Civili di Brescia. Ingente il dispiegamento di soccorsi inviati da Areu: sul posto quattro ambulanze, duemediche e l’elisoccorso decollato da Brescia.