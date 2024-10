Donnapop.it - Sabrina Salerno malattia, come sta oggi dopo il tumore? Ecco gli ultimi aggiornamenti

(Di domenica 27 ottobre 2024)stal’operazione per rimuovere il? La showgirl è tornata a parlare della suasappiamo, lo scorso settembre la cantante ha annunciato di dover affrontare un intervento per via di un, diagnosticato poco prima. L’annuncio è arrivato via Instagram e man mano che il tempo è passato,ha sempre aggiornato i suoi followers sulla sua situazione. Cosa ha detto adesso?sta? Sempre via social,è tornata a parlare dellale sue parole sulle terapie che affronterà per combattere il: “Ottobre è stato il mese di un’estenuante attesa, ho già iniziato la terapia ormonale, a dicembre si parte con la radioterapia”.stailè ancorain ballo per ciò che riguarda le terapie da seguire per combattere ilche l’ha colpita.