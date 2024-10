Rugby, Serie A élite 2024-2025: Colorno e Fiamme Oro vittoriose nei posticipi della terza giornata (Di domenica 27 ottobre 2024) Si completa la terza giornata della regular season della Serie A élite 2024-2025 di Rugby: nei posticipi domenicali si registrano le vittorie con bonus offensivo di Colorno e Fiamme Oro. Gli emiliani si portano al quinto posto in classifica a quota 9, proprio davanti ai cremisi, sesti a quota 6. Nel derby emiliano il Colorno sfrutta il fattore campo e domina contro i Lyons, sconfitti per 42-18: incontro sui binari dell’equilibrio per mezz’ora, poi una meta tecnica fa scappare via i padroni di casa sul 17-6 e lascia in 14 contro 15 gli ospiti fino al termine della prima frazione, che si chiude sul 20-6. Nella ripresa il Colorno continua a spingere ed allo scoccare dell’ora di gioco arriva la marcatura che vale il punto di bonus e chiude la partita sul 37-13. Una meta non trasformata per parte, infine, porta lo score sul definitivo 37-13. Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2024-2025: Colorno e Fiamme Oro vittoriose nei posticipi della terza giornata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si completa laregular seasondi: neidomenicali si registrano le vittorie con bonus offensivo diOro. Gli emiliani si portano al quinto posto in classifica a quota 9, proprio davanti ai cremisi, sesti a quota 6. Nel derby emiliano ilsfrutta il fattore campo e domina contro i Lyons, sconfitti per 42-18: incontro sui binari dell’equilibrio per mezz’ora, poi una meta tecnica fa scappare via i padroni di casa sul 17-6 e lascia in 14 contro 15 gli ospiti fino al termineprima frazione, che si chiude sul 20-6. Nella ripresa ilcontinua a spingere ed allo scoccare dell’ora di gioco arriva la marcatura che vale il punto di bonus e chiude la partita sul 37-13. Una meta non trasformata per parte, infine, porta lo score sul definitivo 37-13.

