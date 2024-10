Rogo nello scantinato di una palazzina, residenti evacuati dalle terrazze (Di domenica 27 ottobre 2024) Un Rogo è divampato nella giornata di oggi, domenica 27 ottobre 2024, a Cussignacco all'interno dello scantinato di una palazzina di Via Pirona. Erano da poco passate le 13.00 quando alcuni residenti del civico 8, notando il fumo, si sono resi conto di quanto stava accadendo ed hanno Udinetoday.it - Rogo nello scantinato di una palazzina, residenti evacuati dalle terrazze Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unè divampato nella giornata di oggi, domenica 27 ottobre 2024, a Cussignacco all'interno dellodi unadi Via Pirona. Erano da poco passate le 13.00 quando alcunidel civico 8, notando il fumo, si sono resi conto di quanto stava accadendo ed hanno

