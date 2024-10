Promozione, sconfitti Armando Picchi e Atletico Piombino (Di domenica 27 ottobre 2024) Sconfitte entrambe le formazioni livornesi di Promozione, l'Armando Picchi cade in casa contro il San Miniato, decide la partita la rete di Borgioli al 71'. Viene sconfitto anche l'Atletico Piombino che perde 4 a 1 a Castelfiorentino, i padroni di casa passano in vantaggio alla mezz'ora con Livornotoday.it - Promozione, sconfitti Armando Picchi e Atletico Piombino Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sconfitte entrambe le formazioni livornesi di, l'cade in casa contro il San Miniato, decide la partita la rete di Borgioli al 71'. Viene sconfitto anche l'che perde 4 a 1 a Castelfiorentino, i padroni di casa passano in vantaggio alla mezz'ora con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione - vittoria allo scadere per l'Armando Picchi sul San Miniato Basso - L'Armando Picchi vince 3 a 2 contro il San Miniato Basso, primo successo in campionato per i labronici. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti 1 a 0 grazie ad un'autorete, nella ripresa il livornese Dussol riesce a pareggiare ma al 37' ... (Livornotoday.it)

Promozione - parità nel derby tra Armando Picchi e Atletico Piombino : è 1 a 1 - Finisce in parità il primo dei due derby stagionali per le due formazioni di Livorno (e provincia), è 1 a 1 con i nerazzurri che vanno in vantaggio grazie al rigore trasformato da Fatticcioni al 25'. Gli amaranto insistono a lungo alla ricerca del ... (Today.it)

Promozione, vince l'Urbino Taccola, pareggiano San Giuliano e Saline - L'altra formazione del girone A, il san Giuliano, pareggia 0 a 0 in casa con la Pontremolese, nel girone B un punto anche per Goetermica e Saline che pareggiano entrambe 1 a 1 rispettivamente contro l ... (pisatoday.it)

Promozione. Atletico Maremma, un punto per muovere la classifica, che beffa per l’Invicta - pareggia l’Atletico Maremma sul campo dei Colli Marittimi mentre l’Invictasauro cede in casa con l’Armando Picchi. Domenica tra alti e bassi nel girone B di Promozione, dove sorride ... (msn.com)

Promozione, parità nel derby tra Armando Picchi e Atletico Piombino: è 1 a 1 - Finisce in parità il primo dei due derby stagionali per le due formazioni di Livorno (e provincia), è 1 a 1 con i nerazzurri che vanno in vantaggio grazie al rigore trasformato da Fatticcioni al 25'. (today.it)

Promozione, l'Atletico Piombino ne fa tre al Saline, primo successo in campionato dei nerazzurri - Finalmente arriva la prima vittoria per l'Atletico Piombino ed è in grande stile con un netto 3 a 0 sul Saline: Mattia Durante porta avanti i nerazzurri dopo 17', i ragazzi di mister Venturi resistono ... (today.it)