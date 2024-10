Pisa, non ti fermare adesso. Vincere per sognare ancora. A Frosinone fra mille "variabili» (Di domenica 27 ottobre 2024) Vincere per sognare ancora, infrangendo altri record. Per il Pisa di Inzaghi oggi alle 15 in terra ciociara sarà un’occasione ghiottissima per allungare ancora in classifica, considerando che subito dietro c’è chi non molla e chi invece rallenta. Come lo Spezia che venerdì sera, nell’anticipo, è stato fermato sullo 0-0 dal Bari. La Cremonese ha vinto lo scontro diretto con la Salernitana, il Cesena è rientrato in lizza per i playoff e il Palermo è risalito al quinto posto raggiungendo la Juve Stabia. Il Sassuolo però continua a correre velocissimo, tanto da aver accorciato il gap a un solo punto, seppur momentaneamente, dalla squadra di Inzaghi. I nerazzurri però oggi potrebbero ristabilire le distanze aumentando sul secondo posto il proprio vantaggio. Nonostante la posizione di classifica di Pisa e Frosinone però questa gara è tutto tranne che una semplice equazione matematica. Sport.quotidiano.net - Pisa, non ti fermare adesso. Vincere per sognare ancora. A Frosinone fra mille "variabili» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024)per, infrangendo altri record. Per ildi Inzaghi oggi alle 15 in terra ciociara sarà un’occasione ghiottissima per allungarein classifica, considerando che subito dietro c’è chi non molla e chi invece rallenta. Come lo Spezia che venerdì sera, nell’anticipo, è stato fermato sullo 0-0 dal Bari. La Cremonese ha vinto lo scontro diretto con la Salernitana, il Cesena è rientrato in lizza per i playoff e il Palermo è risalito al quinto posto raggiungendo la Juve Stabia. Il Sassuolo però continua a correre velocissimo, tanto da aver accorciato il gap a un solo punto, seppur momentaneamente, dalla squadra di Inzaghi. I nerazzurri però oggi potrebbero ristabilire le distanze aumentando sul secondo posto il proprio vantaggio. Nonostante la posizione di classifica diperò questa gara è tutto tranne che una semplice equazione matematica.

