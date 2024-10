Omar Pozzi è morto a 34 anni: era un content creator di 0nlyFans (Di domenica 27 ottobre 2024) Omar Pozzi è stato uno dei content creator di OnlyFans fra i più famosi della comunità LGBT+ italiana nonostante da anni abitasse a Londra. E proprio a Londra è morto, nel suo appartamento. Ad annunciarne la scomparsa a soli 34 anni è stata la sua famiglia tramite i suoi profili social, ora completamente svuotati della sua vita lavorativa. “Omar è venuto a mancare ieri sera, alle 3:50 del mattino a Londra. Ci hanno consegnato oggi una nota autografa che era nella tasca interna della sua giacca. In inglese dice “lasciatemi solo lasciatemi in pace” . Per favore rispettate la sua memoria. La famiglia“. La famiglia, sempre via Twitter, ha poi pubblicato anche il bigliettino d’addio che Omar Pozzi ha scritto di suo pugno e poi si è messo in tasca, prima di suicidarsi. L'articolo Omar Pozzi è morto a 34 anni: era un content creator di 0nlyFans proviene da Biccy. Biccy.it - Omar Pozzi è morto a 34 anni: era un content creator di 0nlyFans Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 27 ottobre 2024)è stato uno deidi OnlyFans fra i più famosi della comunità LGBT+ italiana nonostante daabitasse a Londra. E proprio a Londra è, nel suo appartamento. Ad annunciarne la scomparsa a soli 34è stata la sua famiglia tramite i suoi profili social, ora completamente svuotati della sua vita lavorativa. “è venuto a mancare ieri sera, alle 3:50 del mattino a Londra. Ci hanno consegnato oggi una nota autografa che era nella tasca interna della sua giacca. In inglese dice “lasciatemi solo lasciatemi in pace” . Per favore rispettate la sua memoria. La famiglia“. La famiglia, sempre via Twitter, ha poi pubblicato anche il bigliettino d’addio cheha scritto di suo pugno e poi si è messo in tasca, prima di suicidarsi. L'articoloa 34: era undiproviene da Biccy.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omar Bassi, morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo: “Vogliamo giustizia” - Nuovo flashmob per tenere viva l’attenzione sul 23enne bollatese. L’inchiesta (per ora contro ignoti) della Procura di Busto Arsizio dovrà appurare il nesso fra le botte prese e il malore fatale ... (msn.com)

Omar Bassi pestato in discoteca e morto dopo due settimane/ La mamma: “Aveva la testa piena di segni” - La mamma di Omar Bassi, pestato in discoteca e morto dopo due settimane, parla di quanto accaduto: "Aveva un'emorragia in corso..." ... (ilsussidiario.net)

Omar Carlos Posada, morto investito da un'auto all'Eur. Il punto sulle indagini - La vittima, originaria dell'Argentina, risiedeva a Spinaceto. La polizia locale sta raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro ... (romatoday.it)

Baby Pozzi - Qui puoi conoscere la carriera e le curiosità sulla vita privata di Baby Pozzi, leggere le notizie più recenti, trovare tutti i premi vinti e guardare le foto e i video. (comingsoon.it)