napoli poca concretezza

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il, soffrendo oltre ogni previsione, vince 1-0 contro il Lecce. I giallorossi salentini hanno tuttavia saputo resistere agli attacchi dei partenopei chiudendosi in maniera ordinata. Gli azzurri vincono ancora una volta sugli sviluppi di un calcio piazzati. Chi scrive, però, deve aggiungere che Tremolada non vede un rigore solare e colossale su Politano. La Gazzetta dello Sport ha analizzato le ultime due vittorie delin campionato contro Empoli e Lecce. Di seguito quanto scrive la rosea nell’edizione odierna., altra vittoria di misura e su palla inattiva Così La Gazzetta dello Sport: “Dopo la sosta la capolista ha vinto due volte per 1-0 segnando da palla inattiva (rigore in Toscana, su azione d’angolo ieri) e soprattutto dimostrando una certa difficoltà a concretizzare e costruire occasioni pulite.