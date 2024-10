Milan, regalo speciale per Morata: ecco di che si tratta | VIDEO (Di domenica 27 ottobre 2024) Alvaro Morata ha ricevuto una sorpresa dopo l'allenamento con il Milan. Un fan lo ha aspettato a Milanello per regalargli un ritratto Alvaro Morata ha ricevuto una sorpresa dopo l'allenamento con il Milan. Un fan lo ha aspettato a Milanello per regalargli un ritratto, con tanto di dedica. "Leadership, grinta e sacrificio: queste qualità ti permetteranno di diventare un simbolo di questo club", ha detto l'artista Riccardo Paolini, che in cambio ha ricevuto una maglia autografata dall'attaccante spagnolo (VIDEO di Gazzetta.it ripreso da Instagram: @r1chart) Pianetamilan.it - Milan, regalo speciale per Morata: ecco di che si tratta | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Alvaroha ricevuto una sorpresa dopo l'allenamento con il. Un fan lo ha aspettato aello per regalargli un ritratto Alvaroha ricevuto una sorpresa dopo l'allenamento con il. Un fan lo ha aspettato aello per regalargli un ritratto, con tanto di dedica. "Leadership, grinta e sacrificio: queste qualità ti permetteranno di diventare un simbolo di questo club", ha detto l'artista Riccardo Paolini, che in cambio ha ricevuto una maglia autografata dall'attaccante spagnolo (di Gazzetta.it ripreso da Instagram: @r1chart)

