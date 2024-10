Dailymilan.it - Milan Futuro, Bonera alza la testa: Perugia battuto. Il risultato

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Vittoria su un campo difficile per ildi: ultimo posto ormai lasciato, il riassunto della gara contro ilVittoria pesantissima al Renato Curi di. I ragazzi deldi Danielesbancano e vincono per 0-2. Le assenze di Chaka Traorè, Camarda e Cuenca non abbattono i ragazzi rossoneri che finalmente rino lae abbandonano la brutta ultima posizione. Seconda vittoria in campionato per i giovani diavoli. Tutto si consuma nel primo tempo con i goal di Alesi e Zeroli, che aveva anche guadagnato la punizione per la prima rete. Nel resto della gara, il portiere rossonero Raveyre salva più volte la porta e chiude senza subire goal., arriva la vittoria per: ora serve continuitÃla