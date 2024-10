Inter-news.it - Locatelli dopo Inter-Juventus: «Di Gregorio? Futuro e presente»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)è arrivato in conferenza stampa per commentare la partita tra, finita incredibilmente 4-4. Il giocatore ha detto la sua. CONFERENZA STAMPACONFERENZA – Manuelha parlato in conferenza stampa,Thiago Motta, al termine di. Cosa è cambiato con Thiago Motta? Cerchiamo di avere più il possesso della palla, dobbiamo seguire le nuove idee. Diha fatto due grandi parate. Quanto vi sta dando? Lo conosco da poco, ma gli voglio già bene:della. Esempio da seguire, come Perin e Pinsoglio. Abbiamo tre portieri molto bravi.