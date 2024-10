Le Misericordie Fiorentine in prima fila per l’alluvione in Valdelsa ed Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) FIRENZE –inperche ha colpito i territori dellae dell’. Setteche fanno parte del Coordinamento dell’Area Fiorentina hanno concluso una settimana di intenso lavoro. Le squadre delle confraternite di Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Impruneta, Galluzzo, Firenze e Firenzuola sono state impegnate nei territori di Castelfiorentino e Bologna, lavorando senza sosta per ripristinare le zone devastate dalle alluvioni. In totale sono stati 24 i volontari che, alternandosi nei giorni, hanno lavorato per riportare la normalità in quelle aree.