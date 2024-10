Lavori stradali, tutti i cantieri della settimana e le modifiche alla circolazione (Di domenica 27 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayRipristini di carreggiata, segnaletica della tramvia, nuovi allacci alla rete del gas e alla fognatura. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via da lunedì 28 ottobre sulle strade cittadine.Per quanto riguarda le Firenzetoday.it - Lavori stradali, tutti i cantieri della settimana e le modifiche alla circolazione Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayRipristini di carreggiata, segnaleticatramvia, nuoviccirete del gas efognatura. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via da lunedì 28 ottobre sulle strade cittadine.Per quanto riguarda le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori stradali, tutti i cantieri della settimana e le modifiche alla circolazione - Ripristini di carreggiata, segnaletica della tramvia, nuovi allacci alla rete del gas e alla fognatura. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via da lunedì 28 ottobre sulle strade ... (firenzetoday.it)

Nelle strade del centro si lavora solo di notte. La decisione di Gualtieri - Il provvedimento già in vigore per il Giubileo viene esteso anche ai cantieri legati alla viabilità municipale ... (romatoday.it)

Lavori (notturni) in via Collatina: 2.4 milioni per riqualificare tre chilometri di strada - L'intervento riguarda il tratto tra via Prenestina e via di Tor Cervara. Previsto il risanamento della pavimentazione stradale per uno spessore di 9 centimetri ... (romatoday.it)

Cantieri a Bologna: come cambia la mobilità da lunedì 28 ottobre - Bologna, 27 ottobre 2024 - Un altro lunedì difficile quello che riguarda la mobilità a Bologna. Ai lavori già iniziati fra cui quelli del tram si aggiungono quelli per riparare i danni causati dall'al ... (ilrestodelcarlino.it)