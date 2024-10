Sport.quotidiano.net - L’Alcione ingrana la sesta. Bagatti stende il Lumezzane

(Di domenica 27 ottobre 2024) La matricola Alcione vince il combattuto derby lombardo con ile vola sempre più in alto. Un guizzo diproietta gli orange di Cusatis (nell’occasione squalificato e sostituito in panchina dal vice Giubilini) ad un terzo posto che regala dolci sogni ai tifosi milanesi. Sul fronte opposto non nasconde la sua delusione la formazione valgobbina, alla quale non sono bastate una prolungata pressione ed una ricca collezione di tiri dalla bandierina (12-3 il conteggio finale) per raddrizzare le sorti della gara dopo la partenza subito in salita. Nonostante le difficili condizioni del Breda, le due contendenti si affrontano con decisione sin dai primi minuti e ai meneghini bastano sette giri d’orologio per sbloccare il risultato:è lesto a trasformare in oro un pallone lanciato nell’area ospite da Bonaiti.