Inter-Juventus 1-1 LIVE: rigore di Zielinski, poi pareggia Vlahovic (Di domenica 27 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 20` - Bel pallone in profondità di Cabal per McKennie, assist dello statunitense per Vlahovic che batte Sommer. 15` - I Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 20` - Bel pallone in profondità di Cabal per McKennie, assist dello statunitense perche batte Sommer. 15` - I

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus 0-0 LIVE: prima incursione di Conceicao, Danilo allarma Motta ma resta in campo - GOL E AZIONI SALIENTI - IL TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 ... (msn.com)

Rigore di Danilo su Thuram in Inter-Juventus: cosa è successo - Inter-Juventus cambia al 14': Danilo stende Thuram in area di rigore, Guida assegna il penalty e i nerazzurri passano in vantaggio con Zielinski, freddo dagli 11 metri e a segno per la prima volta con ... (corriere.it)

LIVE - Inter-Juventus 1-1, 20': i bianconeri trovano subito il pareggio, Vlahovic insacca da due passi - INTER-JUVENTUS 1-0 (15' Zielinski (I, Rig.), 20' Vlahovic (J)) LIVE MATCH 20' - Pareggio della Juvents con Vlahovic! Imbeccato dalle retrovie, McKennie imbecca il serbo che ... (fcinternews.it)

LIVE - Inter-Juventus 1-1, 25': Vlahovic risponde a Zielinski, partita già incandescente a San Siro - 14' - Calcio di rigore per l'Inter. Thuram mette la gamba e viene buttato ... In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 ... (fcinternews.it)