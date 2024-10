Biccy.it - Incidente a Ballando, un concorrente ha perso un dente dietro le quinte

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non soltanto le costole rotte di Nina Zilli, acon le Stelle ieri c’è stato un altro, anche se decisamente meno grave. Uno dei concorrenti ha avuto un imprevistole, pochi minuti prima di scendere in pista con la sua ballerina. Alan Friedman infatti haunnella sala delle stelle e poco fa ha raccontato cosa è successo. Alan Friedman mostra in diretta su Rai 1 ilcheieri sera, prima di ballare e prima che Giada Lini cadesse#DomenicaIn #ConLeStelle https://t.co/l9tOyAqWzn — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) October 27, 2024 Ilcaduto di Alan in diretta a #domenicain vince su tutto. pic.twitter.com/azPkUquhG3 — ????? ?????? ?????? ??? ?????? (@cvntcontessa) October 27, 2024per Alan Friedman acon le Stelle: “Sono andato in pista che ero un po’ disorientato”.