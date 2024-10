Il triste addio a Michelangelo, l’ultimo saluto nel borgo di Baccano (Di domenica 27 ottobre 2024) Arcola (La Spezia), 27 ottobre 2024 – Si svolgeranno domani, lunedì, alle 16 nella chiesa dei santi “Stefano e Margherita“ a Baccano di Arcola, i funerali di Michelangelo Orlandi. Ieri pomeriggio odierno dopo la chiusura dell’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea è partito il corto composto dai mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco il corpo dove opera il padre dello sfortunato ragazzo e altre associazioni di volontariato per raggiungere la sede della Pubblica Assistenza dove è stata allestita la camera ardente. Anche oggi si i potrà fare visita alla salma sarà a disposizione fino a lunedì pomeriggio quando verrà trasferita a Baccano per la funzione funebre. La tragedia ha colpito la Provincia e sono centinaia i messaggi sui social e nelle chat lasciati da amici, conoscenti e componenti del mondo del volontariato del quale faceva parte Michelangelo. Lanazione.it - Il triste addio a Michelangelo, l’ultimo saluto nel borgo di Baccano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Arcola (La Spezia), 27 ottobre 2024 – Si svolgeranno domani, lunedì, alle 16 nella chiesa dei santi “Stefano e Margherita“ adi Arcola, i funerali diOrlandi. Ieri pomeriggio odierno dopo la chiusura dell’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea è partito il corto composto dai mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco il corpo dove opera il padre dello sfortunato ragazzo e altre associazioni di volontariato per raggiungere la sede della Pubblica Assistenza dove è stata allestita la camera ardente. Anche oggi si i potrà fare visita alla salma sarà a disposizione fino a lunedì pomeriggio quando verrà trasferita aper la funzione funebre. La tragedia ha colpito la Provincia e sono centinaia i messaggi sui social e nelle chat lasciati da amici, conoscenti e componenti del mondo del volontariato del quale faceva parte

