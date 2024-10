Ilgiorno.it - Il restyling del centro città. Ora si interviene in via Broseta

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Prosegue il piano di riqualificazione delle vie delcittadino del Comune di Bergamo. Dopo via Moroni e via San Bernardino, sottoposte anegli anni scorsi, adesso tocca a via, una strada lungo la quale si affacciano edifici di pregio, come la chiesa di San Rocco, e numerose attività commerciali e artigianali strategiche per la vita deldel capoluogo orobico. L’intervento prenderà il via lunedì e durerà fino alla primavera 2025, indicativamente fino ad aprile, per una spesa complessiva di 450mila euro. Un’opera di maquillage ritenuta importante dall’amministrazione comunale, soprattutto in virtù della posizione della via, all’interno di un borgo storico come Borgo San Leonardo e attigua a Piazza Pontida, posizione non adeguatamente valorizzata dalla discontinuità del trattamento della sede stradale.