Il Clásico è la partita con più fuorigioco nella carriera di Mbappé As

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildiun incubo senza mezzi termini. Contro il Barcellona è finito otto volte in, più che in tutta la sua. I tifosi penseranno che di certo non è venuto da Parigi per queste prestazioni. E il francese è il primo che vuole voltare pagina e migliorare. La prima cosa da fare è capire come non finire in. As infatti sottolinea che contro il Barcellona, Kylian è finito ben otto volte in. Un po’ troppo per un attaccante come lui.