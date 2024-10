Ilrestodelcarlino.it - I concerti della domenica all’insegna dei giovani

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Parola d’ordine,. Idi questa, infatti, sonosoprattutto dimusicisti e(ossimi) spettatori. A Nonantola, con gli Amicimusica, l’evento inauguralerassegna "Note di passaggio" vedrà protagonista oggi alle 15 l’Orchestrale Filarmonici Friulani, diretta da Alessio Venier (violinista e compositore 32enne) che offrirà un programma fra antico e moderno che accosterà due dei celebriBrandeburghesi di Bach ad altrettante composizioni del ‘900 (il Concerto Grosso per archi di Vittorio Giannini e la Suite Antique di John Rutter) che ne furono direttamente ispirate. Nel Concerto di Giannini, per esempio, sono evidenti riferimenti al terzo Concerto Brandeburghese di Bach, in alcuni gesti compositivi che vengono destrutturati e ricombinati in maniera sorprendente. Sempre oggi alle 15.