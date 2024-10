Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Vi presento Joe Black, Domenica 27 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)27sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD, alle 21:15, va in onda ViJoe, un dramma romantico con protagonisti Anthony Hopkins e Brad Pitt. Il film affronta i temi dell'amore e della morte, narrando la storia di un miliardario che accoglie in casa il misterioso fidanzato della figlia, ignaro della sua vera natura. Un racconto emozionante e riflessivo, dove i legami familiari si intrecciano con il mistero dell'esistenza. Alle 21:15 su SkyDue HD, è in programmazione Palombella rossa, un capolavoro di Nanni Moretti. La pellicola esplora la crisi del comunismo attraverso la vicenda di un dirigente del PCI che, colpito da amnesia, cerca di recuperare la propria identità durante una partita di pallanuoto.