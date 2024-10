Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Roma: Palladino contro Juric per l'Europa, formazioni e orari tv

(Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze 26 ottobre 2024 - Siamo ancora solo alla nona giornata e il campionato è ancora tutto da scrivere. Tra ambizioni, previsioni e aspettative disattese, domani al Franchi scenderanno in campoa caccia di punti per perseguire i rispettivi sogni di gloria per l'della prossima stagione. Uno sdiretto per l'che conta, tra due ambienti diametralmente opposti in termini di morale e rapporto con il pubblico. Se infatti l'avvio di Raffaeleè stato complicato, ma il recente periodo di forma sta trascinando anche i più scettici dalla parte dell'allenatore ex Monza, Ivansta faticando e a Trigoria aleggia il fantasma di un possibile ritorno di Daniele De Rossi. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le 20:45 della sera di domenica 27 ottobre.