Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Roma 5-1: Kean e compagni demoliscono i giallorossi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze 27 ottobre 2024 – Non è stata una partita, ma più un assolo, un tripudio di colore viola, che ha schiantato quelli. Al Franchi lasupera nettamente per 5-1 lae aggancia il trenino Champions League a quota 16 punti, merito della doppietta di, arrotondata dalle reti di Beltran, Bove e poi l'autorete di Hummels. Neiinvece tanta frustrazione, nervosismo e la sola rete di Koné a dare per qualche istante l'illusione di poter riaprire la gara. Saranno ore di valutazione in seno alla dirigenza giallorossa, perché la posizione di Juric è in grosso dubbio, possibile dunque un ritorno da parte di De Rossi. Primo tempo È recuperato, che gioca titolare come unica punta nella, supportato dal trittico composta da Colpani, Beltran e Bove.