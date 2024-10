F1 pagelle qualifiche GP Messico | pole per Sainz brilla anche Verstappen

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledei protagonisti della sessione didel Gran Premio del. Laposition è andata a Carlos, mentre Maxha completato la prima fila. Terza e quarta posizione invece per Lando Norris e Charles Leclerc.: 10 Carlosconquista la sua primaposition della stagione, firmando un ottimo giro. Lo spagnolo ora guarda a domani con speranza e sogna la vittoria sull’asfalto dell’Autodromo Hermanos Rodriguez.: 10- Grande prestazione di Max, che manca laposition ma mette la macchina in prima fila, alle spalle solo di Carlos, dopo un primo crono cancellato per track limits. Un buon risultato in ottica campionato, con Norris alle sue spalle. NORRIS: 8/9 Il primo giro del Q3 di Lando Norris non è dei migliori, ma il secondo stint porta un miglior risultato all’inglese.